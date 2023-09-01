Попрощались с мужьями и закрылись в шкафах: подробности смерти близняшек из Омска

Сестры-близняшки, найденные мертвыми в одной из квартир Омска, покончили с собой. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.

По информации источника, женщины сами приняли решение уйти из жизни. Обнаружил тела муж одной из них. Он рассказал, что получил сообщение от супруги, в котором она с ним прощалась. Тогда мужчина сразу осознал, что с женой что-то не так. А вернувшись после работы домой, увидел ее труп. По его словам, в последнее время его избранница постоянно тревожилась и боялась выходить на улицу. К слову. вторая скончавшаяся россиянка тоже перед роковым шагом связалась со своим мужем, чтобы проститься.

Известно, что тела женщин находились в шкафах в разных комнатах. Обе они страдали от психических расстройств и наблюдались у специалиста. У одной было диагностировано биполярное расстройство, а у второй - депрессивный эпизод средней степени.

Ранее в Подмосковье накануне 1 сентября была найдена мертвой школьница. При ней была записка, в которой говорилось, что она не хотела учиться.