Выхватил нож и ударил в шею: темнокожий мужчина зарезал украинскую беженку в американском метро

Камеры американской подземки зафиксировали чудовищную расправу темнокожего мужчины над украинской беженкой. Пассажир метро зарезал девушку и скрылся.

Кадры нападения оказались в распоряжении журналистов. Telegram-канал RT на русском опубликовал со ссылкой на местные СМИ ролик с места убийства.

Преступление было совершено в штате Северная Каролина. На видео — темнокожий мужчина сидит позади девушки. Неожиданно он достает нож, трижды ударяет жертву в шею, а после поспешно уходит.

Погибшей оказалась 23-летняя беженка с Украины. Ее убийцу оперативно задержали полицейские. Мотив, которым руководствовался злоумышленник, пока не известен.

Ранее в Германии 16-летняя украинка погибла под колесами поезда. Девушку столкнул с железнодорожной платформы араб.