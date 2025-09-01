Мужчину отпустили: беженка с Украины погибла под колесами поезда, куда ее толкнул араб

Несовершеннолетняя беженка с Украины погибла в Германии. Девушку толкнул под поезд араб, передает издание Bild.

История, оборвавшая жизнь 16-летней беженки, произошла 11 августа во Фридланде в Нижней Саксонии. Украинка стояла на платформе и ждала поезд, чтобы вернуться домой с занятий. Во время прибытия состава некий мужчина толкнул девушку под состав, который двигался со скоростью около 100 км/ч.

От полученных травм несовершеннолетняя скончалась. Мужчину, который оказался арабом, сначала задержали, но практически сразу же отпустили, так как посчитали инцидент случайностью. Однако после экспертизы на теле украинки нашил следы иностранца — а это уже послужило поводом для его ареста. Зачем задержанный толкнул школьницу под поезд, пока не известно.

Ранее сообщалось, что подросток из Ливии изнасиловал 32-летнюю украинку в Париже. Злоумышленник набросился на жертву возле Эйфелевой башни.