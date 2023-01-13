«Выходим в свет с шиком»: британка превратила свои похороны во флешмоб

65-летняя англичанка Сэнди Вуд, которой диагностировали неизлечимую онкологию в феврале 2022 года, попросила не устраивать унылые похороны после ее смерти, так как это не отражает ее личность. Последний сюрприз Сэнди Вуд шокировал ее друзей и родственников — даже ее мужа. Об этом пишет The Washington Post.

Женщина умерла в ноябре. Танцовщицы исполнили предсмертное желание британки и устроили флешмоб в крематории. Во время прощания четыре девушки внезапно встали со скамей и «сорвали похороны» танцами под песню Queen «Another One Bites the Dust».

Также одним из желаний было, чтобы ее тело привезли с опозданием, поскольку при жизни она никогда не приходила вовремя. Кроме этого, она хотела, чтобы гроб был выкрашен в фиолетовый цвет и украшен словами «Выходим в свет с шиком», а похоронщик как можно больше ругался.

«Она не была скучным человеком. Она хотела, чтобы ее похороны отражали ее саму», — рассказала подруга Вуд.

Ранее мы писали о том, как жена не отпустила мужа на похороны его «бывшей». Большинство пользователей Сети резко осудили жестокость жены. Но нашлись и те, кто согласился с ее позицией.