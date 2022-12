Не пустила на похороны бывшей: мужчину приревновали к трупу

Похороны, расколовшие интернет, продолжают обсуждаться на Reddit

История о том, как жена не отпустила мужа на похороны его «бывшей», разделили пользователей популярного форума на не «негодующих» и «приветствующих».

Схема отношений, вынесенных на сабреддит, предельно проста.

Муж и жена после развода остались друзьями и помогали друг другу в непростых жизненных ситуациях. Когда мужчина увлекся другой женщиной, он предупредил ее: у меня есть подруга жизни. Именно подруга – ничего интимного. Но она для меня значит очень многое. Женщину это не смутило, молодые люди вступили в брак, и бывшая супруга их жизнь не омрачала. До тех пор, пока… не умерла.

На похороны «бывшей» действующая жена супруга не пустила.

Ты уже достаточно плакал из-за ее кончины, - сказала она. – так что нет необходимости провожать ее в последний путь. Муж не стал обострять отношения и на похороны не поехал. Но история получила в Reddit, а потом и во всей Сети широкую огласку.

Большинство участников форума резко осудили жестокость жены. Но нашлись и те, кто согласился с ее позицией и установкой The Winner Takes It All.