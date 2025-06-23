«Выходила на улицу только в его сопровождении»: мать убитой в Риме россиянки рассказала о женихе дочери

Мать убитой в Риме с 11-месячной дочерью уроженки Омска рассказала, что избранник дочери из США не давал ей свободы. На улицу девушка могла выходить только в его сопровождении.

Об этом женщина сообщила в интервью программе «ЧП» на НТВ.

В последние дни женщине звонили консулы, иностранные СМИ, ФБР, она пережила опознание дочери. Говорит, что та работала в строительной фирме в Москве. Мать убитой россиянки отмечает: девушка была положительной, и к ней притягивались такие же люди.

46-летний иностранец, которого подозревают в убийстве, носил разные фамилии, использовал поддельные документы. После преступления пытался скрыться в Греции, но его задержали.

Мать убитой рассказала: «У меня такое впечатление, что он ей вообще не давал свободы. Если она выходила на улицу, то только в его сопровождении».

Известно, что россиянка и ее избранник переехали с мальты в Рим. В Италии у пары едва хватало денег на жилье. Из-за финансовых проблем мужчина пристрастился к алкоголю, срывался на девушке. После очередного конфликта мужчина убил избранницу, а затем 11-месячную дочь. Их тела нашли в мусорных пакетах в городском парке.

Ранее сообщалось, что в Италии раскрыли личность убитой россиянки. Ею оказалась девушка 1991 года рождения.