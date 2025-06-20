В Италии раскрыли личность россиянки, убитой вместе с 11-месячной дочерью американским сожителем

В Италии раскрыли личность россиянки, убитой в Риме и найденной с 11-месячной дочерью. Ею оказалась уроженка Омска 1991 года рождения.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе полиции Рима.

«Посольство США передало нам данные паспорта Анастасии Трофимовой 1991 года рождения, место рождения Омск», - рассказали изданию.

Представитель пресс-службы сообщила, что девушка могла подать документы в дипмиссию после появления ребенка для запуска процесса получения гражданства. Известно, что ребенок Анастасии рожден от гражданина США.

Тело девушки и ее 11-месячной дочери нашли в парке в Риме в начале июня. Предполагаемый убийца – американский сожитель, его видели в парке с ребенком за несколько дней до гибели. Мужчина уехал из Италии, в Греции его арестовали. Известно, что он выдавал себя за кинопродюсера. Познакомился с россиянкой на Мальте в 2023 году. У пары родилась дочь.

Российские дипломаты запросили в компетентных органах Италии информацию о преступлении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье молодой человек убил 22-летнюю сожительницу и попросил мать помочь спрятать тело.