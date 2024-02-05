Выкатился на 10 метров: самолет с известными российскими фигуристами съехал с полосы и врезался в сугроб

Тренер Татьяна Тарасова и фигуристы Светлана Соколовская, Алексей Тихонов попали в инцидент при посадке самолета в Саранске. Их борт резко повело влево, так что воздушное судно врезалось в сугроб.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Самолет летел из Москвы, он сел в 20.28, но при рулежке судно выехало за пределы ВПП и зарылось в снег.

Известно, что тренер с фигуристами направлялись на первенство России среди юниоров. С ними летел комментатор Александр Гришин.

Пострадавших нет. Специалисты расчищали снег рядом с самолетом, чтобы пассажиры выбрались из салона.

Происшествие могло случиться из-за непогоды – на Саранск обрушился мощный снегопад.

После инцидента аэропорт закрыли. Также по данным Telegram-канала SHOT, самолет выкатился примерно на 10 метров. Пассажиры ждали высадки около 40 минут.

Ранее сообщалось, что самолет из Петербурга в Хургаду посадили сразу после взлета из-за дебоша на борту. Двое девушек неадекватно вели себя.