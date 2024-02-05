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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 05 февраля 2024, 21:51
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Выкатился на 10 метров: самолет с известными российскими фигуристами съехал с полосы и врезался в сугроб

Самолет с Тарасовой и фигуристами съехал с ВПП на 10 метров и врезался в сугроб.
Выкатился на 10 метров: самолет с известными российскими фигуристами съехал с полосы и врезался в сугроб

© Starface.ru

Тренер Татьяна Тарасова и фигуристы Светлана Соколовская, Алексей Тихонов попали в инцидент при посадке самолета в Саранске. Их борт резко повело влево, так что воздушное судно врезалось в сугроб.

Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Самолет летел из Москвы, он сел в 20.28, но при рулежке судно выехало за пределы ВПП и зарылось в снег.

Известно, что тренер с фигуристами направлялись на первенство России среди юниоров. С ними летел комментатор Александр Гришин.

Пострадавших нет. Специалисты расчищали снег рядом с самолетом, чтобы пассажиры выбрались из салона.

Происшествие могло случиться из-за непогоды – на Саранск обрушился мощный снегопад.

После инцидента аэропорт закрыли. Также по данным Telegram-канала SHOT, самолет выкатился примерно на 10 метров. Пассажиры ждали высадки около 40 минут.

Ранее сообщалось, что самолет из Петербурга в Хургаду посадили сразу после взлета из-за дебоша на борту. Двое девушек неадекватно вели себя.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Татьяна Тарасова
самолет
фигурное катание