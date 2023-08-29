Выгул собаки закончился поездкой в больницу: пенсионерка лишилась мизинца из-за поводка

В Западном Бирюлеве 78-летняя пенсионерка потеряла в лифте часть мизинца. Пожилая женщина хотела выгулять свою собаку, но попала в больницу с травмой конечности. Об этом сообщает mk.ru.

Днем пенсионерка решила выйти со своим померанским шпицем на улицу. Она зашла с питомцем в лифт на четвертом этаже и какое-то время потратила на выбор кнопки для спуска на первый этаж. Дело в том, что все кнопки в лифте были серыми, из-за чего разглядеть на них цифры было довольно сложно.

Женщина перепутала кнопки, случайно выбрав пятый этаж. Двери лифта начали закрываться, и шпиц со страху выскочил в подъезд. Кабина поехала наверх, и поводок, который хозяйка крепко держала в руках, потянулся в том же направлении.

Из-за сильного напряжения поводок срезал у гражданки половину мизинца левой руки. При этом собака в результате случившегося не пострадала. 78-летняя пенсионерка в шоковом состоянии спустилась с пятого этажа на четвертый, забрала животное и обратилась за помощью к 86-летнему соседу. Тот, в свою очередь, обработал обеззараживающим раствором руку пожилой женщине и порекомендовал ей незамедлительно поехать в травмпункт.

Только вот гражданка решила дождаться прихода с работы 52-летней дочери. Дома ее травму заметил 12-летний внук, который ожидал занятия с репетитором по иностранному языку. Затем в квартиру пришла учительница и увидела испуганного мальчика. Бабушка объяснила причину слез ребенка, а потом еще пять часов пыталась остановить кровь из пальца.

Вечером подростки обнаружили на пятом этаже перед лифтом половину мизинца. Они сразу рассказали все председателю дома, который вызвал полицейских. Стражи правопорядка провели поквартирный вопрос, в ходе которого нашли пострадавшую. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи.

Врачи остановили кровотечение, а в больнице женщине провели операцию. Однако пришить палец пенсионерке не удалось из-за потерянного времени.

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