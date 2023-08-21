Просьба о помощи закончилась для пенсионерки переломом ребер: сын жестоко избил пожилую мать

В Тюмени мужчина избил ногами 70-летнюю мать, в результате чего пожилую женщину повезли в больницу с переломом ребер. Все началось с бытового конфликта. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на официальный сайт УМВД по Тюменской области.

Пенсионерка пожаловалась сыну на то, что ей приходится одной выполнять всю работу по дому, и попросила о помощи. Родственники сильно поругались, и в какой-то момент мужчина начал ногами избивать свою мать.

Женщине потребовалась срочная помощь медиков. В больнице ее опросили стражи правопорядка, после чего злоумышленника задержали. Оказалось, что сын пенсионерки нигде не работал и уже был судим.

По факту избиения в отделе полиции возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что размахивающий саблей москвич случайно ранил мать во время конфликта с соседом. Примечательно, что женщина претензий к сыну не имеет.