Подросток придумал историю, как его выгнали из маршрутки в мороз, чтобы увидеться с друзьями

Стали известны подробности истории, которая произошла с 16-летним подростком в Омской области. Мальчик рассказал, что его выгнали из маршрутки в мороз. После выяснения обстоятельств случившегося оказалась, что несовершеннолетний выдумал этот случай ради личной выгода, передает РИА Новости.

Информация об инциденте с участием школьника появилась сегодня. Ряд СМИ сообщал, что мальчика выгнал из маршрутки разгневанный пассажир. Несовершеннолетний оказался вечером один на трассе, ближайший населенный пункт от него находился в 8 километрах. Оттуда школьник позвонил родителям, сообщил о случившемся, а после взрослые обратились с заявлением в полицию.

Однако, по данным источника, ничего подобного накануне не происходило. Школьника никто не выгонял из маршрутки — он придумал историю, чтобы увидеться с друзьями и позже вернуться домой. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку. Школьница не смогла оплатить проезд с карты.