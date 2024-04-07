Выдали себя за сотрудников банка и правоохранительных органов: аферисты выманили у пенсионерки 74 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту мошенничества в отношении 70-летней жительницы Москвы. Обманутая женщина перевела злоумышленникам 74 миллиона рублей, передает Telegram-канал Baza.

Аферисты связались с пожилой москвичкой, которая работает нотариусом, и заявили, что ее счета подверглись атаке. Потом они стали представляться то сотрудниками банка, то правоохранителями, чтобы убедить жертву в «происходящем».

В итоге пенсионерка перевела все свои сбережения. Кроме того, она заняла деньги у близких и взяла несколько кредитов в банке. Сумма ущерба к тому моменту уже составляла 50 млн рублей.

Затем женщину уговорили уехать в Обнинск по «секретному заданию», где у нее выманили еще 24 млн рублей. Только тогда москвичка поняла, что попала в руки к мошенникам. Теперь в случившемся разбираются следователи.

Ранее полицейские из Перми задержали мошенника, который на протяжении года обманывал таксистов. Жертвами афериста становились водители из разных уголков страны.