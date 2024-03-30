Полицейские поймали мошенника, который год обманывал таксистов со всей России

Полицейские из Перми задержали мошенника, который на протяжении года обманывал таксистов со всей страны. Об этом сообщает Kp.ru.

36-летний житель Ростова связывался с водителями по телефону под видом крупного чиновника. Он заказывал доставку конфет, кофе и других напитков, после чего говорил, что сильно занят и не может выйти из здания.

Мужчина просил таксистов перечислить средства на его банковскую карту, утверждая, что ему нужно будет предоставить кассовый чек для отчетности.

«Деньги он обещал вернуть при помощи онлайн-переводов», – передают в пресс-службе краевой полиции.

Аферист присылал на номера водителей смс-уведомления о якобы переведенных средствах, а затем просил таксистов приезжать к администрации с чеками о переводах и заказанными продуктами. После этого мужчина переставал выходить на связь.

В ловушку мошенника попались 48 жителей Пермского, Краснодарского, Хабаровского и Ставропольского края, а также Московской области, Татарстана, Бурятии и Северной Осетии. Таким образом мужчина обманул таксистов на 365 тысяч рублей, потратив все деньги на аренду квартиры, еду и одежду.

Преступника задержали в Ростове. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже направили в суд.

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