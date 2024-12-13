Выдали пакет с останками весом 3,5 кг: пропавший во время отдыха в Сочи екатеринбуржец найден мертвым

Найден мертвым 36-летний житель Екатеринбурга, который бесследно пропал во время отдыха в Сочи минувшим летом. Как рассказал его отец, останки сына выдали в пакете весом 3,5 кг, хотя семья заказала грузовик для перевозки тела.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

О пропаже мужчины стало известно 7 июня. Три месяца его искали: и полиция, и поисковые отряды. Следствие считает, что мужчина упал и получил травмы. Родители не верят в эту версию.

8 ноября им разрешили забрать останки. Родные заказали грузовую машину за 184 тыс. рублей для перевозки тела в Екатеринбург, но оказалось, что она была не нужна.

«Нам выдали пакет весом в 3,5 килограмма с останками, которые мы могли бы увезти на своем авто», - поделился отец погибшего.

Родным сообщили, что травмы получены от падения – случились паническая атака, а также приступ бронхиальной астмы. Отец, будучи врачом-терапевтом, заявил, что у сына проломлен череп. Потому в версию о панической атаке не верит.

«Думаю, что кто-то его сильно ударил и пробил череп», - поделился мужчина.

14 декабря состоятся похороны. Известно, что погибший работал на заводе, был стропальщиком. У него остались сын от первого брака и дочь от второй жены.

Ранее в Москве ответчик умер во время заседания суда.