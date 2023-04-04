«Выбью»: учительница из детсада в Красноярске с криками бросила в лицо девочке мяч

В Красноярске учительница физкультуры одного из детских садов накричала на детей и бросила мяч в воспитанницу во время занятия. Видео с урока попало в Сеть. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на «7 канал Красноярск».

На кадрах женщина повышает голос на детей и остро реагирует, когда ребенок выходит из шеренги. Она задает девочке вопросы и не дает воспитаннице вставить слово.

«Не слышишь? Не хочешь? Не понимаешь? Или не знаешь ответ какой? Я тебе вопрос задала!» – кричит учительница на ролике.

Пользователи Сети обсуждают поведение женщины, которая на следующих кадрах продолжает кричать на детей, а в какой-то момент бросает мяч в ребенка. Он отскакивает и возвращается к учительнице. На кадрах видно, что девочка напугана.

«Надо было уворачиваться или поймать мяч. Или я выбью», – заявляет сотрудница детского сада на кадрах.

По словам коллег, учительнице 70 лет, 30 из которых она работает с детьми. Раньше агрессивного поведения за ней не замечали. В МУ МВД России «Красноярское» отметили, что заявлений не поступало. По сообщению СМИ в учреждении проводят внутреннюю проверку.

Ранее мы писали о том, как в Петербурге 11-летний подросток получил сотрясение мозга после удара учителя физкультуры. На видеокамере инцидент не выглядит вопиющим: учитель резко оборачивается к расшалившимся ученикам, цепляет одного из них за шею и толкает в сторону.

Сила удара и твердое покрытие пола делают свое дело: ребенок падает, переворачивается и встает, держась руками за голову. В ходе разбирательства, стало известно: 11-летний потерпевший не сразу рассказал дома о случившемся. Лишь поле того, как родители заметили его недомогание и узнали истинную причину произошедшего. Тогда же и отвезли в травмпункт.