Выбросившего жену и младенца с 16 этажа москвича отправят в психбольницу

39-летнего москвича Дмитрия Липатова, выбросившего в прошлом году жену и ребенка с 16 этажа в Москве, признали невменяемым. Мужчину отправят на принудительное лечение, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина страдает от серьезных психических расстройств. Сообщается, что Дмитрий не мог осознавать характер своих действий в момент совершения преступления.

Обвиняемого направят в психиатрическую больницу на принудительное лечение, пояснили в прокуратуре. Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчина находится под стражей. Липатову предъявлено обвинение по статье об убийстве двух лиц.

Напомним, в августе прошлого года Дмитрий вытолкнул в окно с 16 этажа в Лефортово сначала годовалого ребенка, а потом и свою супругу. Позже глава семьи заперся в квартире — силовикам пришлось штурмом проникать в жилище.

Супругу Липатова Милену похоронили на ее родине, в Барнауле. Их семью характеризовали только с положительной стороны. Дмитрий работал финансистом, а его жена — топ-менеджером известной компании. Никто не ожидал такого от главы семейства.