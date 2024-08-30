Была гордостью родителей: что известно о женщине, которую выбросил из окна муж в Лефортово

На прошлой неделе финансист Дмитрий Липатов выбросил из окна дома в Москве жену и маленького сына — женщина и ребенок погибли. Накануне с его супругой, Миленой Липатовой, попрощались в компании, где она работала топ-менеджером. Похороны пройдут на ее Родине, в Барнауле.

Родственники Милены узнали о гибели женщины и ее сына из социальных сетей. Позже им позвонил следователь из Москвы. Отец Липатовой, ветеран боевых действий, не мог говорить после трагических новостей.

Милена была гордостью родителей. Женщина окончила факультет международных отношений Алтайского госуниверситета, владела тремя иностранными языками, вдобавок ко всему изучала китайский. Чтобы улучшить свои навыки, она решила получить еще и второе образование — экономическое.

Родителям Милены при знакомстве Дмитрий показался спокойным, умным и образованным человеком. Позже у него случались нервные срывы, но супруга думала, что они происходят из-за перегрузок. Никто из родни Липатова не рассказывал, что у него серьезные отклонения в психике, рассказала Kp.ru близкая подруга женщины.

После переезда в Москву женщина сразу же нашла высокооплачиваемую работу в международной компании, заняв пост топ-менеджера. Милена очень радовалась рождению первенца и осознанно подходила к его воспитанию. С мужем они договорились не ссориться и не кричать при малыше.

На днях в компании попрощались с Миленой. Женщину и малыша похоронят на ее Родине, в Барнауле.

Напомним, 25 августа Дмитрий Липатов вытолкнул в окно с 16 этажа в Лефортово сначала ребенка, а потом и свою супругу.

Ранее друзья мужчины охарактеризовали Липатова как доброго человека, который мечтал о карьере.