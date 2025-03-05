Выбросившего сына в мусорный бак подростка из Москвы отправили в СИЗО
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Подростка из Москвы, который выбросил своего новорожденного сына в мусорный бак, отправили в СИЗО. Об этом сообщает StarHit.
Напомним — инцидент произошел в конце февраля в столичном районе Орехово-Зуево. Следствие установило, что вскоре после родов юные родители решили избавится от младенца и просто выкинули его в мусорку. Жизнь малыша спасла случайность — его плач услышал житель дома, около которого находился контейнер.
«Не иначе как Бог послал малышу того мужчину, который пошел выносить мусор и услышал его крик, вызвал „112“. Все службы приехали очень быстро. Мальчик не пострадал, даже не успел переохладиться. 52 сантиметра, вес — 3540. Прекрасный ребенок, хорошо ест и спит. Назвали Тимофеем», — рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Теперь отец мальчика находится в СИЗО, а мать поставили на профилактический учет.
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