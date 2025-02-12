Выбросившая ребенка в мусоропровод школьница выдвигала свою версию гибели малыша

Родившая ученица девятого класса из Красноярска говорила врачам, что отдала ребенка прохожей. Она поступила в медучреждение с кровотечением и не стала раскрывать, что на самом деле сделала с новорожденным. Его тело обнаружили в мусорном баке. Подробности приводит mk.ru.

В прокуратуре журналистам сообщили о том, что школьница не состояла на учете в женской консультации. Медикам она призналась, что родила ребенка и отдала его прохожей. Потом она заявила, что ее роды прошли в ванной. Она взяла малыша, «обернула в пакет и сбросила в мусоропровод».

Отмечается, что семья девочки не была неблагополучной. Она проживает с двумя братьями, матерью и ее сожителем. Девушка находилась на 22-й неделе беременности. На теле малыша не было обнаружено следов насильственной смерти.

После случившегося возбуждено дело об убийстве матерью новорожденного.

Ранее мы писали о том, что дети насмерть замерзли в фургоне, который был домом для их семьи. 29-летняя мать неоднократно жаловалась на условия жизни и просила помощи в центре для бездомных, но на нее не обращали внимание. Тогда она приняла решение пожить в трейлере, в котором была с детьми и матерью.