Выбросившая ребенка на улицу екатеринбурженка оправдала свой поступок

Выбросившая ребенка на улицу екатеринбурженка раскрыла причины своего поступка. Она заявила, что и не догадывалась о беременности. Об этом сообщает Kp.ru.

Все произошло в ночь на 15 декабря. Женщина родила малыша, положила его в пакет и бросила под окна квартиры. Сама гражданка утверждает, что не знала о своем положении.

На улице новорожденного заметил мужчина, проживающий по соседству. Он рассказал о случившемся сожительнице, после чего они открыли пакет. Малыш чуть не задохнулся из-за плотного слоя полимера.

«Когда девушка открыла дверь полиции и призналась, что она положила ребенка в пакет, сказала, что ее изнасиловали и она не знала, что беременная», – поделилась соседка.

Сейчас малыш лежит в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. К ребенку никого не пускают.

Как передает региональный СК, мать мальчика осознавала, что может произойти с ним на морозе. Против екатеринбурженки уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь новорожденного.

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