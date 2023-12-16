В Рыбинске трехлетнего мальчика ошпарили кипятком в детском саду

В Рыбинске Ярославской области трехлетнего ребенка ошпарили кипятком в детском саду. При этом воспитатели попытались скрыть травму и ничего не сказали родителям пострадавшего мальчика.

Когда отец пришел в детский сад, то увидел, что его ребенок с трудом ходит и все время плачет. На ягодицах у него обнаружился огромный ожог. Малыш сообщил родителю, что это «тётя горячей водой сделала».

При этом воспитатель отрицала, что нанесла телесные повреждения мальчику и заявила, что это опрелость.

«Младший воспитатель выполнила подмывание ягодиц, после чего старший воспитатель обнаружила красные пятна на ягодицах ребенка и вызвала мед. работника детского сада. Выполнив осмотр ребенка, позвонила мне и сообщила, что у ребенка на ягодицах имеется опрелость и какое-то намокание», - рассказала мама пострадавшего мальчика mk.ru.

В травмпункте у ребенка диагностировали термический ожог кипятком ягодичной области. Малыша госпитализировали в ожоговое отделение больницы имени Соловьева, так как травма оказалась очень серьезной.

В детском саду заявили, что свидетелей несчастного случая нет, поэтому категорически отрицают, что малыш получил увечья в учреждении.

Ранее мы писали, что в Петербурге местная жительница вылила кипяток на спящего соседа по коммуналке. Между пострадавшим и женщиной был конфликт, однако точные причины и обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.