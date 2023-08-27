Выбросил с третьего этажа: петербурженку нашли под окнами дома после ссоры с возлюбленным

Женщина с многочисленными травмами и следами удушения попала в НИИ Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Жительница Северной столицы пострадала в результате выяснения отношений с 49-летним возлюбленным. По словам петербурженки, тот выбросил ее из окна, передает Фонтанка.

Мужчина, которого 30-летняя сожительница обвинила в случившемся, и вызвал к дому на Купчинской улице скорую помощь. Медики, прибывшие на место, обнаружили под окнами многоэтажки лежащую женщину. В ходе осмотра они зафиксировали у пострадавшей многочисленные травмы, в том числе следы удушения. Петербурженка рассказала, что стала жертвой нападения возлюбленного — он скинул вторую половинку с третьего этажа.

В итоге пострадавшую женщину экстренно госпитализировали, а ее обидчика задержали сотрудники правоохранительных органов. Сначала на мужчину составили административный протокол о мелком хулиганстве, а уже потом в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас фигурант ожидает избрания меры пресечения в камере.

Ранее в Ленобласти местная жительница зарубила топором возлюбленного за то, что он запрещал ей выпивать. После убийства женщина бегала по деревне и кричала о содеянном.