Выброшенный из окна вентилятор свалился на девушку

В Воронеже девушка шла по тротуару рядом с многоквартирным домом. Неожиданно сверху на нее полетел вентилятор.

Инцидент был запечатлены на камеру. На снимках видно, что лишь в нескольких миллиметрах от прохожей падает электроприбор. Вентилятор разбивается об асфальт и разлетается на кусочки.

Очевидец рассказал, что выбросить вентилятор могла жительница с шестого этажа на улице Шишкова.

Потерпевшая заявила, что серьезных травм она не получила, но вентилятор задел ее руку. Она намерена подать в суд после того, как будет установлена личность преступницы.

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