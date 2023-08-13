13:15, 13 августа 2023
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Выброшенный из окна вентилятор свалился на девушку
В Воронеже девушку едва не убил выброшенный из окна 6-го этажа вентилятор.
В Воронеже девушка шла по тротуару рядом с многоквартирным домом. Неожиданно сверху на нее полетел вентилятор.
Инцидент был запечатлены на камеру. На снимках видно, что лишь в нескольких миллиметрах от прохожей падает электроприбор. Вентилятор разбивается об асфальт и разлетается на кусочки.
Очевидец рассказал, что выбросить вентилятор могла жительница с шестого этажа на улице Шишкова.
Потерпевшая заявила, что серьезных травм она не получила, но вентилятор задел ее руку. Она намерена подать в суд после того, как будет установлена личность преступницы.
Ранее мы писали, что москвич ранил в шею жену ножом и оставил в квартире с ребенком.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал "Мой и твой Воронеж"
Автор:Галина СьюТеги: