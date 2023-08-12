Москвич ранил в шею жену и оставил в квартире с ребенком

Мужчина напал на жену с ножом и оставил раненую в квартире на глазах у ребенка. Инцидент произошел на улице Лесная в Москве.

36-летний москвич поссорился с супругой и схватил нож. Мужчина нанес женщине удар в шею и сбежал. В доме была их 13-летняя дочь, которая, услышав крики, вызвала сотрудников полиции.

Врачи госпитализировали 33-летнюю женщину, но спасти ее не удалось. Она умерла спустя время в больнице, пишет Telegram-канал Прокуратура Москвы.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Мужчина находится в розыске.

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