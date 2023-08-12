12:44, 12 августа 2023
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Москвич ранил в шею жену и оставил в квартире с ребенком
В Москве мужчина ударил в шею ножом жену и оставил умирать с 13-летней дочерью.
Мужчина напал на жену с ножом и оставил раненую в квартире на глазах у ребенка. Инцидент произошел на улице Лесная в Москве.
36-летний москвич поссорился с супругой и схватил нож. Мужчина нанес женщине удар в шею и сбежал. В доме была их 13-летняя дочь, которая, услышав крики, вызвала сотрудников полиции.
Врачи госпитализировали 33-летнюю женщину, но спасти ее не удалось. Она умерла спустя время в больнице, пишет Telegram-канал Прокуратура Москвы.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Мужчина находится в розыске.
Ранее мы писали, что охотник охотился на птиц и выстрелил несовершеннолетнему в голову.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Прокуратура Москвы
Автор:Галина СьюТеги: