«Наглоталась вулканической пыли»: певица Саша Круглова пострадала от извержения на Камчатке

Певица Саша Круглова, известная по участию в проекте «Голос. Перезагрузка», пострадала на Камчатке, подъехав слишком близко к вулканам. Артистка наглоталась вулканической пыли, которая забила легкие. У Кругловой начались кашель и хрипы.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Певица отправилась на Камчатку в рабочую поездку – несмотря на малое количество времени, ей удалось посмотреть местные достопримечательности, увидеть вулканы и океан. Известно, что на Камчатке около 300 вулканов, причем 29 считаются действующими.

«Мы по моей просьбе подъехали слишком близко к вулканам, в итоге я наглоталась вулканической пыли, которая, казалось, забила все легкие», - поделилась артистка.

Приехав в Москву, Круглова отправилась к врачу. Медик успокоил и сказал, что вулканическая пыль не так опасна, как сигаретный дым.

Несмотря на это, Кругловой назначен курс лечения. Врачи посоветовали впредь держаться от вулканов подальше.

Ранее сообщалось о травме телеведущей Ларисы Гузеевой. Она сломала ногу и неделю не обращалась к врачам. Сейчас артистка на несколько дней улетела в Израиль.