Выбиты стекла и потолок: один человек погиб и несколько пострадали из-за хлопка в Центральном детском магазине

В Центральном детском магазине Москвы произошел хлопок с последующим возгоранием. Из-за случившегося погиб один человек, передает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на оперативные службы столицы.

Машины скорой помощи собрались около ЦДМ в Москве после хлопка и пожара. Изначально говорились о нескольких пострадавших — от 1 до 3. Однако позже появилась информация о гибели одного человека.

По информации оперативных служб, в Центральном детском магазине Москвы произошла разгерметизация газового баллона. Сейчас на месте случившегося работают правоохранители и медики, последние — оказывают помощь пострадавшим.

Также в Сети опубликовали кадры из ЦДМ. На них видно, что взрывная волна выбила стекла и потолочные плиты в магазине.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 11-летний мальчик погиб от взрыва боеприпаса. Предположительно, снаряд лежал еще со времен Великой Отечественной войны.