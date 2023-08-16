Обменивались эротическими фотографиями: суд арестовал 63-летнего депутата за преступную связь с мальчиком

Суд избрал меру пресечения в отношении 63-летнего муниципального депутата из Северной столицы. Мужчину, который помимо управления занимался тренерской деятельностью в области боевых искусств, арестовали на два месяца по подозрению в педофилии, пишет kp.ru.

По версии правоохранителей, мундеп вступил в преступную связь с 12-летним мальчиком. Между пожилым мужчиной и подростком завязалась интимная переписка. В мессенджере, где проходило общение, они обменивались фотографиями эротического характера. Именитый тренер, против которого выдвинуты обвинения, отрицает позицию следствия.

При этом полиции известно, что мужчина был в одном детском лагере с подростком, когда тот отдыхал в Краснодарском крае этим летом. Мальчик продолжил общение с тренером даже после того, как уехал к родственникам в Анапу.

Самой важной находкой следствия являются фотографии, обнаруженные в смартфоне пожилого мужчины. На них изображен голый школьник. За развращение несовершеннолетнего мундепу грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Челябинске задержали учителя местной школы. Педагога заподозрили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище.