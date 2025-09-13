Выбирал «будущих любовниц»: суд вынес приговор художнику-растлителю за совращение учениц

В Москве суд признал виновным в развращении несовершеннолетних преподавателя элитной художественной школы Виктора Елизарова. Его приговорили к 11 годам колонии.

О домогательствах Елизарова рассказали более 15 учениц в 2021 году. Они обвинили преподавателя в совращении, педофилии, психологическом и физическом насилии. Девушки утверждали, что с младших классов Елизаров выбирал себе «будущих любовниц» и растил их «для себя лично». Развратные действия длились с 2009 по 2018 год, пишет Telegram-канал Baza.

Одна из учениц призналась, что на выездной практике в старших классах Виктор будил их, трогая за интимные места. По словам другой воспитанницы Елизарова, на возмущения учениц после приставаний художник реагировал очень остро: назвал их дурами и утверждал, что ничего не имел в виду.

Уголовное дело в отношении художника возбудили в 2021 году. Но Елизаров успел сбежать из страны и скрывался на Кипре. Правоохранителям удалось задержать его в 2023 году и доставить в Россию. Бывшие руководители художественной школы, в которой работал Виктор, говорили, что знали о домогательствах к ученицам, но не могли добиться расследования. Преподаватель называл обвинения клеветой, жаловался, что ему пришлось пересечь четыре границы и перенести три инсульта.

Суд приговорил Елизарова к 11 годам колонии. Также ему запрещено преподавать в школах в течение 15 лет.

