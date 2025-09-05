Предлагали подарки и бесплатные занятия: челябинских автоинструкторов обвинили в домогательствах и педофилии

В Челябинске разгорелся скандал с участием работников одной из местных автошкол. Директора и инструкторов обвинили в домогательствах и педофилии, передает Telegram-канал URA.RU.

По информации журналистов, о действиях мужчин стало известно после развода одного из них. Жена работника автошколы узнала об измене, а после получила скриншоты от учениц, в которых экс-супруг фантазировал на тему интимной близости с девушками.

Инструкторы предлагали несовершеннолетним подарки и бесплатные занятия. При встрече они пытались потрогать учениц. По словам школьницы, подвергнувшейся подобным домогательствам, этим занимался и директор заведения.

«Он меня трогал за ноги. Увидел на заставке телефона фото в купальнике и сказал, что вечером обсудим», — рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске жители привязали к столбу мужчину. Перед этим он домогался двух девочек.