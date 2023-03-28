Выбило окно: электросамокат взорвался прямо в московской квартире

В квартире на юго-востоке Москвы взорвался электросамокат. Ударной волной выбило окно в комнате. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел поздно ночью в одном из домов по Нижегородской улице. Сообщается, что 50-летний житель вечером поставил транспортное средство на зарядку и лег спать. В 2 ночи произошел взрыв.

Предполагается, что электросамокат взорвался из-за неисправного аккумулятора. Ударной волной выбило окно в комнате. К счастью, никто не пострадал.

СМИ пишут, что это не первый случай взрыва электросамокатов. В прошлом году был похожий случай, когда модное сейчас транспортное средство взорвалось и загорелось во время зарядки. В результате пожара погиб 27-летний мужчина. По предварительным данным, источником возгорания стал аккумулятор для электросамоката, вероятно, неисправный.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье годовалый ребенок надел горшок в виде стула на голову и не смог освободиться. У матери тоже не получилось снять стульчик с отверстием. Женщина вызвала на помощь работников «Мособлпожспаса». Спасателям не потребовались какие-либо инструменты. Они повернули стульчик и, голова малыша освободилась. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.