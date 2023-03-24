В Подмосковье годовалый ребенок надел горшок в виде стула на голову и не смог освободиться

В Сергиевом Посаде годовалый ребенок надел горшок в виде стула на голову и не мог освободиться самостоятельно. У матери тоже не получилось снять стульчик с отверстием.

Женщина вызвала на помощь работников «Мособлпожспаса». Спасателям не потребовались какие-либо инструменты.

Они повернули стульчик и, голова малыша освободилась. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Об инциденте сообщается в официальной группе ГКУ МО «Мособлпожаспаса» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее мы писали, что в Тюмени родились трое новорожденных с редким заболеванием, из-за которого невозможно понять пол. Для определения пола потребуется генетическая экспертиза.

Она должна установить хромосомный набор. Затем детям проведут хирургическую коррекцию.