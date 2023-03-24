21:11, 24 марта 2023
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В Подмосковье годовалый ребенок надел горшок в виде стула на голову и не смог освободиться
Фото: Freepik
В Сергиевом Посаде годовалый ребенок надел горшок в виде стула на голову и не мог освободиться самостоятельно. У матери тоже не получилось снять стульчик с отверстием.
Женщина вызвала на помощь работников «Мособлпожспаса». Спасателям не потребовались какие-либо инструменты.
Они повернули стульчик и, голова малыша освободилась. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.
Об инциденте сообщается в официальной группе ГКУ МО «Мособлпожаспаса» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее мы писали, что в Тюмени родились трое новорожденных с редким заболеванием, из-за которого невозможно понять пол. Для определения пола потребуется генетическая экспертиза.
Она должна установить хромосомный набор. Затем детям проведут хирургическую коррекцию.
Источник фото:Freepik
Автор:Лилия КараеваТеги: