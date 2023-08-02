Выбили зубы и отбили почки: нападение трех женщин на продавщицу попало на видео

На Кубани в поселке Первомайский в Горячем Ключе три женщины совершили нападение на продавщицу продуктового магазина. Они избили ее и пригрозили ее детям. Об этом сообщается на сайте 93.ru.

По данным источника, все произошло 30 июля. Один из местных жителей рассказал, что причиной избиения стал отказ продавщицы дать женщине в долг. Обиженная клиентка ушла, но через некоторое время вернулась с подругами.

Отмечается, что женщины напали на продавщицу и жестоко ее избили. По словам очевидцев, она получила сотрясение мозга, ей выбили передние зубы и отбили почки. Момент нападения засняла камера видеонаблюдения, а кадры попали в Сеть. На них можно заметить, что продавщица курит возле магазина, а после на нее нападают женщины и бьют.

Появилась также информация о том, что угрозы поступают в адрес детей пострадавшей. Полицейские уже занялись этой историей, материалы по факту драки женщин переданы правоохранителям. Сейчас проводится проверка.

Ранее мы писали о том, как жительнице Северной столицы выбили зубы в метро на станции «Парк Победы». Конфликт произошел из-за детей. Дочь пострадавшей женщины поссорилась в школе с одноклассницей. Родители второй девочки решили разобраться с обидчиками. Они напали на взрослую петербурженку и серьезно избили ее.