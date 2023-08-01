Петербурженку избили до потери сознания в метро из-за конфликта с ее дочерью в школе

Жительнице Северной столицы выбили зубы в метро на станции «Парк Победы». Конфликт произошел из-за детей. Дочь пострадавшей женщины поссорилась в школе с одноклассницей. Родители второй девочки решили разобраться с обидчиками. Они напали на взрослую петербурженку и серьезно избили ее, пишет Фонтанка.

Инцидент произошел около 14:00 по московскому времени 31 июля. Потерпевшая спускалась по эскалатору на станции метро «Парк Победы» вместе с ребенком. Там же на нее напали родители другой девочки. По словам женщины, глава чужого семейства стал избивать ее — удары приходились по разным частям тела. А супругу зачинщика конфликта не пыталась успокоить мужа, а, наоборот, помогала ему, используя сумку в качестве оружия.

Избиение не прекратилось и после спуска. Петербурженку ударяли о металлические двери, установленные на платформе. Нападавшие до такой степени вошли в кураж, что через некоторое время пострадавшая женщина потеряла сознание. Все это происходило на глазах у несовершеннолетней дочери пассажирки метро.

После нападения потерпевшая обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Кроме того, избитой петербурженке придется вставлять передние зубы. В обстоятельствах конфликтной ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Тюменской области местная жительница лишилась зрения после выяснения отношения с дворником. Работница коммунальных служб натравила на обидчицу свою знакомую.