Выбила глаз: работник Мариинского театра оказался пациентом Мариинской больницы из-за ночной хулиганки

Солист Мариинского театра в Петербурге попал в Мариинскую больницу после визита в бар. Там он повстречал женщину, которая травмировала ему глаз, передает «МК в Питере».

Мужчина отдыха в одном из баров в Английском переулке. Там он повстречал некую женщину. После этого между посетителями вспыхнул конфликт, переросший в избиение. Незнакомка ударила солиста в глаз, от чего у того треснули очки.

Стекло серьезно повредило глаз, и петербуржцу потребовалась экстренная госпитализация. Для оказания помощи пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. Предприняв необходимые меры, врачи отпустили пациента домой.

Женщина, напавшая на солиста, сбежала из бара. Однако позже правоохранители установили ее личность и задержали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 51-летний житель Петербурга умер после укуса прохожего. У него диагностировали некротизирующую инфекцию.