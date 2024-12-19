«Вы что, покатились?»: опубликован разговор диспетчера и машиниста перед столкновением поездов под Мурманском

Опубликован диалог диспетчера с машинистом грузового поезда перед столкновением с пассажирским составом в Мурманской области. Мужчина заявил, что поезд закрепили, но не хватило башмаков.

Разговор произошел за считанные секунды до аварии. Запись переговоров оказалась в распоряжении РЕН ТВ.

На ней взволнованная женщина-диспетчер спрашивает: «Вы что, покатились в сторону Княжной?»

Машинист на это ответил, что «наверное, в сторону Княжной покатались». Диспетчер отметила: «Вы же сказали, что закрепили состав».

В ответ машинист произнес: «Закрепили, не хватило башмаков».

Издание писало, что машинист рассчитывал на пять тормозных башмаков – они, по его мнению, должны были удержать поезд. Но как следует из записи, такого количества не хватило.

Напомним, происшествие случилось 18 декабря. Пассажирский поезд Мурманск-Санкт-Петербург столкнулся с грузовым. Погибли два человека. Сообщалось, что пассажиры эвакуировались в футболках, хотя на улице стоял мороз ниже 20 градусов.