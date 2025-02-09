Вводили один раствор: названа возможная причина отравления пациенток после ЭКО

Пациенткам московской клиники, попавшим в реанимацию после ЭКО, ввели один и тот же препарат. Здоровье женщин ухудшилось через два часа, хотя ранее с этим лекарством проблем не возникало.

Утром 7 февраля врачи провели пункции пациенткам по программе ЭКО. Через два часа после медицинских манипуляций двум женщинам стало плохо — у них поднялась температура, и началась лихорадка. На скорой помощи клиенток увезли в состоянии средней степени тяжести в отделение реанимации.

На следующий день специалисты сделали операции еще трем женщинам. И у них также ухудшилось состояние — симптомы были такие же, как и у предыдущих пострадавших. Пациенток госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

Приехавшие в клинику специалисты Роспотребнадзора изъяли лекарственные препараты, шприцы, катетеры у сотрудников для лабораторной экспертизы. Сотрудники медучреждения работают в нем на протяжении 10 лет. Проходившие процедуру пациентки не имели аллергий. Одна из работниц предположила в разговоре с mk.ru, что проблема могла быть в растворах для анестезии.

Позже, проанализировав растворы, введенные пациенткам, выяснилось, что их объединяет одно лекарство, которое клиника закупает у проверенного поставщика. С партией, откуда были взяты колбы, врачи работают с 7 декабря 2024 года, и с ним не возникало проблем.

Анестезиолог центра репродукции отметил, что пациентки спокойно вышли из наркоза, а их состояние ухудшилось позднее.

Напомним, пять пациенток попали после процедуры ЭКО в инфекционное отделение с лихорадкой и сепсисом.