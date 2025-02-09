Лихорадка и сепсис: пятерых россиянок экстренно госпитализировали после процедуры ЭКО

В Москве пять женщин попали в инфекционную больницу после процедуры ЭКО. У всех пострадавших наблюдаются одни и те же симптомы: лихорадка и сепсис.

Супруг одной из пострадавших рассказал РЕН ТВ, что его жена прошла процедуру ЭКО в данной клинике уже не в первый раз, но все было хорошо. После второго раза женщину, и еще четверых пациенток, госпитализировали в тяжелом состоянии. У всех наблюдаются одинаковые симптомы. Мужчина предполагает, что это связано с ошибкой медучреждения.

Он оценил состояние супруги как тяжелое. В свою очередь, врачи сказали мужчине, что не хотят его обнадеживать.

Ранее попала в реанимацию глава Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. Директора профсоюза госпитализировали с инфекционным правосторонним нефритом.