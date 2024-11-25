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Опубликовано 25 ноября 2024, 11:58
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Имеет жену и ребенка: 26-летнего священника задержали по подозрению в попытке изнасилования

В Екатеринбурге священника-семьянина заподозрили в попытке изнасилования девушки .
Имеет жену и ребенка: 26-летнего священника задержали по подозрению в попытке изнасилования

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летего священника в Екатеринбурге. Его заподозрили в попытке изнасилования девушки, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Нападение на 19-летнюю девушку произошло в начале ноября. Студентка столкнулась с незнакомцем в маске в подъезде. Тот сначала не давал пройти жертве, а после бросился за ней.

В итоге мужчина избил жительницу Екатеринбурга. Затем он попытался изнасиловать ее, но крики девушки услышала ее мать. Нападавший сбежал, а пострадавшая написала заявление.

Вскоре был задержан местный священник. Мужчина хотел покинуть город и находился в аэропорту. По данным СМИ, у него есть жена и ребенок.

Ранее в Челябинской области батюшка убил домогавшегося его прихожанина. Мужчины вместе выпивали.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Осторожно, новости
Автор:Артем Хохлов
Теги:
изнасилование
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