Имеет жену и ребенка: 26-летнего священника задержали по подозрению в попытке изнасилования

Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летего священника в Екатеринбурге. Его заподозрили в попытке изнасилования девушки, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Нападение на 19-летнюю девушку произошло в начале ноября. Студентка столкнулась с незнакомцем в маске в подъезде. Тот сначала не давал пройти жертве, а после бросился за ней.

В итоге мужчина избил жительницу Екатеринбурга. Затем он попытался изнасиловать ее, но крики девушки услышала ее мать. Нападавший сбежал, а пострадавшая написала заявление.

Вскоре был задержан местный священник. Мужчина хотел покинуть город и находился в аэропорту. По данным СМИ, у него есть жена и ребенок.

Ранее в Челябинской области батюшка убил домогавшегося его прихожанина. Мужчины вместе выпивали.