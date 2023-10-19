Введены ограничительные мероприятия: в петербургской гимназии зафиксировали вспышку менингита

Одно из учебных заведений Северной столицы столкнулось со вспышкой менингита. Болезнь настигла учеников академической гимназии № 56 имени М.Б. Пильдеса. Дети были доставлены в больницу, а в учреждении организованы противоэпидемические мероприятия, передает Фонтанка.

Два случая заболевания менингитом были зафиксированы накануне, 18 октября, в среду. Для оказания необходимой помощи учеников академической гимназии госпитализировали. В самом заведении введен барьерный осмотр всех детей, проводится ежедневное медицинское наблюдение. Кроме того, в классах проводится дезинфекция.

Карантинные классы вынуждены питаться в специальном помещении в отдельное время. Также для учеников выделен отдельный санузел. Посещение общеклассовых мероприятий им пока запрещено, заявили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Ранее в Северной столице ученики одной из школ попали в больницу с кишечной палочкой. Всего были госпитализированы 13 детей.