Второкласснику проткнули щеку в школьном туалете: ребенок госпитализирован

В Челябинской области второкласснику разорвало щеку после посещения школьного туалета. Мальчику пробило щеку железным штырем, торчащим из замка. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

По данным источника, все произошло в школе Кыштыма. Ребенок чуть не лишился глаза, когда зашел в туалет. Он ждал своей очереди возле кабинки, но у двери не было ручки. Вместо нее из замка торчал металлический штырь. В какой-то момент дверь резко открылась, и штырь воткнулся ученику в щеку.

На место инцидента вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали. Отмечается, что пострадавшему наложили на рану несколько швов.

Мать школьника рассказала, что в руководство знали о проблеме с дверной ручкой, но не торопились что-то предпринимать. Женщина требует привлечь администрацию учебного заведения к ответственности и уже обратилась к правоохранителям.

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