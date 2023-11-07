Второклассник ударил сверстника карандашом в ухо: ребенка отвезли в больницу

В Балашихе школьник ударил своего одноклассника карандашом в ухо. Пострадавшему второкласснику потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все произошло в классе учебного заведения перед продленкой. Сначала юный хулиган решил облить одноклассника водой из стакана, а после взял карандаш и нанес ему удар в ухо.

Ребенка показали врачу медпункта, который остановил кровь и заклеил рану пластырем. Отец пострадавшего приехал после звонка взрослых и самостоятельно отвез сына в больницу.

Отмечается, что с обидчиком поговорила не только администрация школы, но и инспектор ПДН. Школьники говорят, что ранее мальчик неоднократно был провокатором и хотел устраивать драки.

Ранее мы писали о том, как в Саратове семиклассник впал в кому после отравления. Состояние мальчика оценивается врачами как тяжелое. Что съел школьник перед тем, как оказаться на больничной койке, неизвестно. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.