«Второй сын погиб»: родная мать отказалась от найденного мертвым ребенка в Екатеринбурге из-за пьянки

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего шестилетнего мальчика. Его обнаружили 29 июня мертвым. Его тело находилось в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе города. РЕН ТВ удалось поговорить с родной матерью погибшего, и она оказалась даже не в курсе, что ее сына не стало.

Как выяснилось, женщину лишили родительских прав из-за пьянки, и она отказалась от ребенка практически сразу после его рождения. В телефонном разговоре она призналась, что ее не интересует судьба мальчика.

«Значит, его нашли мертвым, да? Второй у меня сын погиб. Я лишена (родительских прав. - Прим. «Страсти») за пьянку, я и не лезу», - рассказала россиянка.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов констатировали, что ребенок умер уже давно. Предположительно, он погиб еще несколько месяцев назад. А найти его удалось волонтерам поискового отряда по специфическому запаху.

Ранее в Подмосковье годовалая девочка утонула в пруду, пока ее 20-летняя мать отдыхала.