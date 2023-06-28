В Подмосковье годовалая девочка утонула в пруду, пока ее 20-летняя мать спала

В Воскресенском городском округе Подмосковья во дворе частного дома утонула годовалая девочка.

Об этом сообщает mk.ru.

Все произошло на территории, где находится небольшой пруд, сделанный для красоты. Рядом с водой — мангальная зона с беседкой.

20-летняя мать погибшей ушла отдыхать и оставила ребенка с 26-летним гражданским мужем. Не так давно девочка научилась ходить. Сожитель отлучился на десять минут, оставив входную дверь закрытой на щеколду.

Ребенок самостоятельно открыла дверь и побежала к водоему. Когда мужчина вернулся домой, не найдя ребенка, разбудил жену. Вскоре мать нашла дочку в пруду. Отец пытался оказать ей первую помощь, но это не помогло.

Сообщается, что пара была вместе более пяти лет и планировала совместный отдых, купив накануне билеты на самолет.

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