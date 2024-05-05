Второй раз за весну: актера Анатолия Васильева увезли на «скорой» из-за очередной травмы

В Москве снова госпитализирован актер Театра на Таганке Анатолий Васильев. 84-летнего мужчину увезли в ночь на 4 мая в больницу из-за открытой раны бедра.

Васильев сам вызвал себе скорую помощь в квартиру в Большом Власьевском переулке. Пострадавшего доставили с раной бедра в 29 городскую больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести, пишет mk.ru.

Актер впервые появился на сцене в спектакле Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана». В 1964 году возглавил Театр на Таганке. Был в браке с Марией Нееловой и Иией Саввиной. После смерти Саввиной он был опекуном ее сына вплоть до его смерти в 2021 году.

В марте сообщалось, что заслуженный артист России получил при схожих обстоятельствах травму колено. Тогда его также пришлось госпитализировать, но после Васильев опроверг информацию о проблемах со здоровьем.