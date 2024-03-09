Актер Анатолий Васильев опроверг информацию о своей госпитализации и травме

Заслуженный артист России, актер театра и кино Анатолий Васильев в беседе с РИА Новости опроверг сообщение о госпитализации и травме колена.

«Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного», — заявил актер.

Напомним, недавно сообщалось о том, что Анатолий Васильев был госпитализирован в одну из больниц Москвы из квартиры в Большом Власьевском переулке. Кроме того, уточнялось, что актер неудачно упал и получил травму колена.

Анатолий Васильев начал сниматься в кино в 1977 году. Популярность артисту принесла роль в «Степи» Сергея Бондарчука. Также актер снялся в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Если враг не сдается», «Оглашению не подлежит», «Ваши пальцы пахнут ладаном». Известен по роли Юрия Ковалева в комедийном сериале «Сваты».

Ранее мы писали о том, что Анатолий Васильев рассказал о причине ухода из сериала «Сваты», а также раскрыл правду о коллегах по проекту — какими они являются в реальной жизни.