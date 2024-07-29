Второй раз за несколько дней: очередная могучая женщина напала на полицейского в России

Сотруднику правоохранительных органов пришлось спасаться бегством от крепкой женщины на Урале. Дама преследовала стража порядка и, по всей видимости, хотела его избить.

Кадры инцидента, который едва не закончился насилием, опубликовал Telegram-канал Ural Mash. Где именно он произошел, не уточняется. На видео попала компания женщин, распивающая алкоголь рано утром во дворе дома. По словам очевидца, на часах к тому времени было семь утра.

Вероятно, гражданки шумно себя вели, потому что в скором времени на место прибыли стражи порядка. Они попытались усмирить нарушительниц спокойствия, но встретили жесткий отпор.

Одна из женщин, могучей комплекции, погнала полицейского по двору. Правоохранитель вынужден был спасаться бегством, чтобы не пострадать так же, как коллега из Краснодара.

В столице Кубани девушка впечатляющих размеров воткнула оперативнику вилку в висок. Пострадавшему сотруднику МВД пришлось обратиться за медицинской помощью.