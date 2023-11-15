Второго ребенка не потянет: мать младенца, обнаруженного в лесопарке, нашлась

Правоохранители установили личность и нашли мать младенца, который был брошен в лесопарке в Одесском Омской области. По словам женщины, она уже воспитывает одного ребенка и не потянет второго, передает mk.ru. За совершенное деяние ей грозит арест.

Стражи порядка в ходе выяснения обстоятельств оставления малыша в опасности вышли на его биологическую мать. Ей оказалась 33-летняя жительница области. Женщина в беседе с правоохранителями заявила, что второго ребенка не потянет, так как уже воспитывает дочь. Отца у детей нет, их мать проживает с другим мужчиной в гражданском браке.

В селе, где проживает женщина, о ней не отзываются плохо. По словам людей, мать девочки и малыша никогда не попадалась пьяной на улице. Старший ребенок был чист и одет. Возможно, у семьи не хватает средств, считают жители Одесского.

Ранее стало известно, что в Рыбинске третью неделю разыскивают мать и ее 5-летнего ребенка. Они ушли из дома и до сих пор не вернулись.