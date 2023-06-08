Чувствовали, что находились вне своего тела: ученые рассказали об ощущениях людей перед смертью

Ученые из Дании, Германии и Норвегии провели исследование и выяснили, что чувствуют люди перед смертью. Оказалось, что околосмертные переживания испытывают 10%.

В эксперименте приняли участие добровольцы из 35 государств, всего тысяча человек. Среди участников были в том числе те, кто находились при смерти после аварии или сердечного приступа.

Оказалось, что 90% людей в критической ситуации замечали искаженное восприятие времени. 65% утверждали об увеличении скорости мышления. 63% испытали резкое обострение чувств. 35% чувствовали, что какое-то время находились вне тела.

Ранее к похожим выводам пришли ученые и университета Лангоне. Они выяснили, что перед смертью мозг начинает работать в полную силу и человек погружается в воспоминания и анализ жизни.

Умирающие фиксировали четыре ярких ощущения. Они чувствовали отделение от тела. После этого человек наблюдал за всем без всякой боли. При клинической смерти люди размышляли о действиях по отношению к другим и думали об оценке жизни.