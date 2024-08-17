Всю жизнь проработал в шахтах: униженный бойцами ВСУ дедушка перебрался в Курскую область из ДНР

Дедушка, над которым издевались бойцы ВСУ в Курской области, оказался беженцем. Он перебрался на территорию приграничного региона из Макеевки в ДНР, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, 73-летний мужчина покинул родной город в 2014 году из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. Там он почти всю жизнь проработал в донецких шахтах.

В Курской области пенсионер проживал в Гоголевке с дочкой и ее мужем. Односельчане отзываются о нем, как о добром и хорошем соседе. В последнее время пожилой мужчина занимался огородом и ухаживал за курочками. Родственники дедушки надеются, что его удастся найти.

Россиянин пропал после того, как бойцы ВСУ записали с ним унизительное видео. В настоящи момент к его поискам подключилась авиаразведка.