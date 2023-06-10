13:20, 10 июня 2023
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Всё в дом: мужчина гулял по лесу и утащил дрон
49-летний мужчина обнаружил беспилотник в лесу и забрал его для хозяйства.
Сторож из Смоленской области обнаружил беспилотник, гуляя по лесу, и решил забрать находку для хозяйства. Соседи сдали мужчину полиции.
Оказалось, что 49-летний житель села Глинки нашел трёхметровый разведывательный беспилотник. Мужчина оценил аппарат и понял, что ему необходимы аккумуляторы, камера и двигатель от него.
Дрон весил четыре килограмма, но это не помешало мужчине дотащить его домой и спрятать в сарае. Однако спустя 10 дней соседи сдали мужчину участковому.
Сотрудники спецслужб приехали на место и допросили мужчину. Они изъяли дрон и провели профилактическую беседу.
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