Всё в дом: мужчина гулял по лесу и утащил дрон

Сторож из Смоленской области обнаружил беспилотник, гуляя по лесу, и решил забрать находку для хозяйства. Соседи сдали мужчину полиции.

Оказалось, что 49-летний житель села Глинки нашел трёхметровый разведывательный беспилотник. Мужчина оценил аппарат и понял, что ему необходимы аккумуляторы, камера и двигатель от него.

Дрон весил четыре килограмма, но это не помешало мужчине дотащить его домой и спрятать в сарае. Однако спустя 10 дней соседи сдали мужчину участковому.

Сотрудники спецслужб приехали на место и допросили мужчину. Они изъяли дрон и провели профилактическую беседу.

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